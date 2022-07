La intendenta Menéndez firmó convenios que transformarán a Merlo

El ex presidente Mauricio Macri fue.

La secretaria de Integración Socio Urbana detalló que este tipo de proyecto llega a través del municipio “para transformar el barrio, ya que no tienen el acceso a los servicios básico, ni tienen el dominio de la tierra”. También explicó “que intentan la celeridad de los entes ejecutores para comenzar a trabajar”.

Por su parte, la jefa comunal expresó: “La firma del convenio es el punto para poder arrancar las obras de pavimento, agua corriente, iluminación, desagües pluviales, todo lo una familia necesita en su barrio”. En cuanto a la ejecución de las tareas “es un crecimiento enorme y hará que los vecinos que antes no tenían una casa y ahora la pudieron tener, empiecen a amar al barrio”, remarcó.