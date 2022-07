Alberto Fernández: “Seguimos apostando a la educación, al conocimiento, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento”

Luego de firmar el gobernador Kicillof detalló que “en Buenos Aires el papel, la llegada y la capilaridad que tiene tanto la universidad como la investigación científica y tecnológica es lo que hace una inmensa diferencia en nuestra provincia”. “Esta inversión presupuestaria es necesaria porque tenemos muchísimos investigadores que por falta de instalaciones no se quedan en sus localidades de origen”, sentenció.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y la tecnología, que merece y poniendo a cada argentino y argentina en un lugar de trabajo”, enfatizó.

Aseguró, además, que “vamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el 7,4 por ciento de crecimiento de mayo no se caiga, para que la creación de trabajo siga existiendo, para que la puja distributiva esta vez se vuelque en favor de los que trabajan y de los más necesitados”.

“Superamos la pandemia, crecimos el 10,3 por ciento, creamos 1,2 millones de puestos de trabajo, bajamos el desempleo a menos del 7 por ciento, toda la economía se desarrolla, la obra pública no se paró en ningún lado, la construcción de viviendas no se paró en ningún lado. Y así nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4 por ciento interanual”, detalló.

“Seguimos apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento, y seguimos apostando que eso no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho de toda la patria para que toda la Argentina pueda desarrollarse a la par”, dijo el mandatario, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la subsecretaria de Federalización, Luz Lardone; y el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez.