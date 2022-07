En la Ciudad de Buenos Aires ya se pueden hacer denuncias sin ira una comisaría

“Queremos que hacer denuncias y recibir asistencia de la policía sea cada vez más fácil y rápido para que lo hagan todos”, sostuvo el mandatario. Y detalló: “No hay que ir más a las comisarías para hacer denuncias. Fue un compromiso que asumimos y ahora lo estamos cumpliendo porque el tiempo de las personas es muy valioso y no queremos que lo pierdan trasladándose de un lado al otro para hacer un trámite que se puede hacer remoto”.

