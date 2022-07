Matan a un hombre de un balazo en el cuello para robarle la moto en José C. Paz

Ese sangriento suceso se registró la noche del Día del Amigo en Esmeralda, entre Viena y Naciones Unidas, de la llamada villa Los Chaqueños, en el barrio Frino de José C. Paz.

En la investigación del crimen interviene la Unidad Funcional de Instrucción 19 de Malvinas Argentinas, a cargo de Vilma Sánchez, quien junto a la policía de la comisaría tercera de José C. Paz procura dar con los agresores mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad del Municipio y demás elementos de prueba.

Un hombre fue asesinado de un balazo en el cuello por motochorros que le robaron la moto cuando circulaba por el partido bonaerense de José C. Paz, donde el pasado miércoles, Día de Amigo, mataron a tiros a 4 personas durante un presunto ajuste de cuentas.

