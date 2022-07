Malena Galmarini y José Ignacio de Mendiguren visitaron industrias de Tigre

Por su parte, el Presidente de Addnice, Diego Viscay, comentó: “La visita de Malena y José de Mendiguren es un gran apoyo para la industria y el crecimiento en general. En este momento difícil me siento gratificado de contar con su apoyo para seguir creciendo. Nuestra política fue no aumentar un 40 % como hizo la competencia, porque creemos que tenemos que sostener el volumen de crecimiento y ventas. Hoy tenemos 216 empleados y en pocos días incorporaremos 100 personas más a planta permanente. Lo nuestro es todo producción nacional, hacemos la línea de producción de suelas y ensamble de kits”.

