“Cuidar y fortalecer a nuestra Policía es la mejor forma de estar seguros” aseguró Ezequiel Pazos. “Además, el que las hace tiene que saber que las va a pagar, no puede ser que una persona que delinque entre por una puerta y salga por la otra”, agregó.

Fue este miércoles 20 de julio, un día antes de que se produzca el cuádruple crimen de Barrio Frino . La charla de seguridad se realizó en el Instituto República, con sede en el local del PRO de José C. Paz. Los ejes principales fueron en torno a la necesidad de fortalecer y capacitar a los efectivos policiales, brindándoles más y mejores herramientas de prevención y a la correcta aplicación de las penas a quienes cometen los delitos.

Ezequiel Pazos junto a los concejales de Juntos realizaron un encuentro sobre seguridad en el que disertó la especialista Florencia Arietto. En un local colmado de vecinos y militantes, Pazos estuvo acompañado por Alexis Livora, presidente del bloque de concejales de Juntos en José C Paz, compuesto también por Haroldo Villafranca, Susana Ulloa, Daniel Teseira y Daniela Grana.

Seguridad, la deuda pendiente en José C. Paz: Charla con Florencia Arietto

