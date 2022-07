Cayó un narco que distribuía droga en la zona norte del conurbano

Tras llegar una denuncia a la Municipalidad de San Isidro, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro, de la comisaría once de San Isidro y agentes del Patrullaje Municipal, ayer realizaron diversos allanamientos por la comercialización de drogas en La Cava.

