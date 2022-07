Más de 50 mil personas ya disfrutaron de las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

Quienes eligen el predio municipal -ex Batallon 601- pueden disfrutar de actividades en la Casa Cultura y Arte, donde, por ejemplo, se proyectan funciones de cines, hay conciertos en el anfiteatro y la banda municipal anima con canciones de películas infantiles. Además, dentro del espacio hay actividades y talleres para toda la familia a cargo de la Dirección General de Promoción del Desarrollo Cultural y Articulación con Instituciones Intermedias.

La gran pista de hielo ubicada en las inmediaciones del Palacio Municipal es la atracción más elegida por las familias. Pero la diversión se extiende al ex Batallón, polideportivos, plazas y la Casa Cultura y Arte. Todo en forma libre y gratuita. La agenda detallada está disponible en las redes sociales del Municipio y la página web.