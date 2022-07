Utópico: Aldo Rico llama a militares a prepararse ante una escalada de violencia social

El ex intendente de San Miguel y coronel retirado del Ejército Argentino, Aldo Rico, publicó un pintoresco video donde convoca a ex militares ante un eventual estallido social.

Rico recordó la “lucha contra la subversión”, y seguidamente, se refirió a la crítica situación política y económica actual, remarcando las expresiones del referente social Juan Grabois al afirmar que “tenemos que soportar que pseudo dirigentes políticos, que se benefician con el festival de planes, convoquen a la sangre y a la violencia”.

“Nuestra República hoy es una anarquía, no hay gobierno”, agregó, y en mención a las Fuerzas Armadas, calificó a Jorge Taiana, ministro de Defensa, como “delincuente y terrorista”, al que acusó de asesinar a una persona durante un atentado en los años 70.

“Nosotros que tenemos a nuestros camaradas muertos por defender a la Patria, no podemos estar ausentes de este proceso cuando se desarrolle”, sostuvo el ex militar, ya alzado contra la democracia en 1987. El ex carapintada pidió organización “antes de la batalla”.

“Cuando la patria está en peligro todo es lícito, y estamos en estas circunstancias”, expresó el ex combatiente y político, quien supo pertenecer al Frente para la Victoria de Néstor y Cristina Kirchner.

“Tenemos que estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército, si las circunstancias se pronuncian en más disolución y más violencia”, finalizó.