Rodríguez Larreta con Grindetti en Lanús: “Escuchar ratifica nuestra forma de gobernar”

Sobre las preocupaciones de los vecinos y comerciantes, Rodríguez Larreta detalló: “Lo que le pasa a los empresarios y comerciantes es que no saben si van a poder reponer su mercadería o a qué precio. Estamos volviendo a tener una inflación altísima, fuera de control, y un gobierno que no tiene un rumbo, un plan, y tampoco nos dice cómo vamos a superar esta situación tan difícil”.

