Un helicóptero con cinco personas a bordo cayó en una tosquera de Don Torcuato

La Junta de Seguridad en el Transporte, que se encuentra investigando el hecho, precisó que ocurrió cerca de las 16:10 e involucró a un helicóptero modelo BK 117 C2, matrícula LV-CAN, que por razones que aún no pudieron ser determinadas terminó precipitándose al suelo a la altura de la localidad de Don Torcuato.

