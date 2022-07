Intendentes Pro le reclamaron respuestas a Kicillof ante la crisis económica que atraviesan los bonaerenses

En relación a las partidas presupuestarias que bajan a los municipios, los intendentes marcaron los montos de los fondos discrecionales que no se coparticipan a los distritos y perjudican la capacidad de gestión local, a saber, 280 mil millones de pesos en 2021 y 122 mil millones de pesos en lo que va del año de Nación a la Provincia sin contemplar a los municipios. “Esto es injusto dado el rol crucial que cumplimos en la vida de los vecinos. Se complica hacer las obras conveniadas, sostener los gastos de seguridad, y afrontar las necesidades alimentarias. Además, en algunos casos vemos discriminación respecto de los municipios de Juntos”, añadieron.

This site is protected by wp-copyrightpro.com