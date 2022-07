Beto Ramil recorrió nuevas calles pavimentadas en las localidades de Garín y Matheu

En tanto, en Matheu, Ramil recorrió los trabajos de pavimentación ya finalizados de las calles Salta y Moreno, claves para el ingreso al barrio San Andrés y para el acceso rápido al cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad. Los vecinos que se acercaron a conversar con el intendente interino destacaron que hace más que 40 años que estaban solicitando el asfalto y no habían sido escuchados. Como complemento a esta obra, se realizó el recambio de artefactos de iluminación de sodio por los Led de última generación y las lomadas correspondientes en pos de mejorar la seguridad vial.

En Garín, el jefe comunal supervisó el avance de la pavimentación en hormigón de la calle Zabala, a través de la cual se garantiza una mejor conectividad ya que no solo genera una entrada alternativa y directa a la localidad, sino que también facilita el acceso al Parque Industrial.