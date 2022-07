¿Cómo funciona el “Portal de empleo” de San Miguel?

Los mecanismos convencionales de consultoría en Recursos Humanos no terminan de adaptarse a la dinámica y necesidades del sector, por eso, a través de la Oficina de Empleo, el Municipio propone que los empleadores del centro comercial puedan incorporar al “Portal de empleo” como canal de búsqueda, especialmente a través del sistema código QR.

This site is protected by wp-copyrightpro.com