¿Qué va a pasar con el show de La Renga en el predio de Tecnópolis?

“El show se anunció antes de confirmarse” por parte de las autoridades de Técnopolis, reconoció, y manifestó que “mientras el parque este abierto no tenemos planificado realizar eventos privados”. Si aclaró que el espectáculo “está en evaluación de las áreas técnicas, pero no está confirmado”.

“De realizarse estos eventos, pedimos a las autoridades del parque Tecnópolis y al productor de la banda que garanticen el control, seguridad y ordenamiento del entorno del parque para garantizarle a los vecinos del predio que no se verán afectados”, se añade en el envío de prensa de la Comuna.

“Creemos que es irresponsable por parte del productor el anuncio de venta de entradas a un show que no cuenta con los permisos necesarios”, agregaron. Y por otro lado, adujeron cuestiones de “seguridad, ordenamiento de tránsito y emergencias”, dada la magnitud de la convocatoria. “Nuestra responsabilidad es la de generar condiciones para que el espectáculo se disfrute”, completaron.

Desde el Municipio no tardaron en salir a responder, y mediante un comunicado explicaron que, “ante las versiones de público conocimiento sobre la posible realización de shows de La Renga en Tecnópolis, desde la Municipalidad de Vicente López queremos informar que hasta el momento el productor de la banda no ha cumplido con los requerimentos necesarios para la realización de dichos espectáculos”.

Asimismo, el productor del evento, José Palazzo, apuntó contra las autoridades del Municipio de Vicente López de cometer “un acto intencional, discriminatorio y de censura” contra el grupo por no expedirse sobre los permisos para las presentaciones previstas para los shows, planeados para los días 20 y 27 de agosto.

“Agotaremos todas las instancias posibles para en pocos días salir a la venta. Nosotros como banda no podemos incumplir las reglas que ellos mismos incumplen, pero mucho menos perjudicar a nuestra gente”, agregaron.

Con mucha alegría, La Renga, una de las bandas más convocantes del país, anunció que iba a realizar dos shows en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, partido de Vicente López, durante el mes de agosto. El productor del evento iba a ser José Palazzo, también encargado de organizar el ya clásico Cosquín Rock. Las entradas para el espectáculo iban a salir a la venta ayer, pero eso no ocurrió.

El productor del evento y la banda apuntaron contra la Municipalidad de Vicente López por no otorgar el permiso necesario; la Comuna, por su parte, aclaró que no se cumplimentaron “los requerimentos necesarios para la realización de dichos espectáculos”. Además, trascendió una declaración radial de la directora de Tecnópolis, revelando que el show se anunció antes que el predio ferial brinde el visto bueno para la utilización del espacio. Los fanáticos de una de las bandas más convocantes de la Argentina, a la expectativa de la resolución de este conflicto.