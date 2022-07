Noe Correa y Leo Nardini visitaron la obra del futuro polideportivo de Adolfo Sourdeaux

No solo se construye un nuevo polideportivo, sino que se moderniza la zona ubicada en el barrio La Loma, generando nuevos accesos y mejoras del entorno, como cada vez que se encara una construcción de estas características.

Por su parte, el ministro Nardini dijo: “Es un trabajo que estamos llevando adelante de manera conjunta entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con una inversión de casi 230 millones de pesos para que todos tengan la accesibilidad, la posibilidad de hacer deporte recreativo, tener una vida saludable, de manera inclusiva y gratuita, como ya lo hicimos con el resto de los polideportivos de Malvinas. Cuantos más chicos tengan la posibilidad de acceder al deporte social, no van a estar en la calle, y al no estar en la calle su calidad de vida cambia”.