El acuerdo por precios de medicamentos, la obra pública y el crecimiento del turismo, los temas centrales en la nueva reunión de gabinete

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que “como parte del trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, se logró un acuerdo destinado a la población sin cobertura de obra social o de empresa de medicina prepaga, que brindará descuentos del 35 por ciento en todos los medicamentos de los laboratorios participantes y en las farmacias adheridas”. “Además, se estableció un compromiso para no aumentar los precios por encima de la inflación durante 60 días”, agregó. Al respecto, precisó que estas medidas “se suman al programa Remediar y a la cobertura del 100 por ciento del PAMI” para los medicamentos.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, resaltó a su vez que “el turismo receptivo se está recuperando con vigor, aunque hoy, por la brecha cambiaria, muchos de esos dólares no llegan al Banco Central”. En ese sentido, comentó: “Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para establecer un tipo de cambio preferencial para turistas, de manera que puedan liquidarlos en el mercado único de cambio. En los próximos días comunicaremos novedades sobre este tema fundamental”.