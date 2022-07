Se realizó el primer encuentro de “Malvinas Argentinas Emprende”

Por su parte, el chef Christian Petersen, que también tuvo su paso por el escenario, comentó: “Me encontré con gente que tiene muchas ganas, mucho entusiasmo y que le gusta emprender. Gente que le gusta dar trabajo y que no afloja”. “Me encantó venir a Malvinas, y me encanta estar rodeado de emprendedores”, comentó.

Gustavo Samuelian, creador de las marcas “Bolivia” y “Artisan”, quien también relanzó la icónica marca de zapatillas “Flecha”, subió al escenario para compartir su historia con los emprendedores. “Tuve el honor de que me invitaran a hablar con muchos emprendedores en este encuentro, que estuvo buenísimo. Un montón de historias, de anécdotas, me encantó”, expresó el empresario.

Durante la jornada, empresarios de Malvinas Argentinas expusieron sus productos en stands ubicados dentro del polideportivo. Los miembros de cada uno de ellos tuvieron su momento para hablar acerca de la historia del crecimiento de sus marcas para así poder inspirar a otros emprendedores. Participaron Emiva Solution; One Pack; Macetas Moreno; Tikal; Stretch Argentina; Plan Z; Sinestesia; Metalúrgica Urigh; Fluir; Oskorip; Kraken; y Manjares Argentinos.