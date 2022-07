El presidente anunció que los precios de los medicamentos se mantendrán por debajo de la inflación

Además, también se presentó el programa “Pacientes Cuidados”, por un plazo de sesenta días a partir de la fecha, dirigido a toda la población que no cuenta con obra social o prepaga, que a partir de ahora tendrá descuentos de hasta 35 por ciento respecto del precio de venta al público de todos los medicamentos del vademécum de los laboratorios participantes, comercializados en las farmacias adheridas de todo el país, presentando prescripción médica.

Por su parte, la ministra de Economía, Silvina Batakis, explicó que “el mundo está viviendo un episodio singular”, y destacó la importancia de “ir construyendo ese camino de confianza, de trabajo y de anticipación de problemas. Me parece que eso es lo que mejores soluciones nos va a traer, para que podamos estar en este sendero que es lo que estamos acordando hoy”.

Durante el anuncio, que se realizó esta tarde con la participación de las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Economía, Silvina Batakis, también se presentó el programa “Pacientes Cuidados”, que brindará descuentos especiales en las farmacias adheridas de todo el país a la población que se atiende en el sector público y no cuenta con obra social o prepaga.