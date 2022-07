Vecinos y vecinas de Tigre participaron de la primera jornada del programa “Jóvenes y memoria”

“La particularidad que tiene el programa este año es que se lo decidió hacer por distrito. Antes era a nivel regional y por la gran cantidad de inscriptos se decidió realizar etapas locales. Se abordan temáticas no solo relacionadas a los Derechos Humanos y la perspectiva de Memoria, Verdad y Justicia, sino también con otras cuestiones actuales. En septiembre se va a presentar la propuesta final, que puede ser en distintos formatos, como un video, una canción o un podcast, eso lo definen los grupos; y en noviembre se hará el encuentro de cierre en la ciudad de Chapadmalal donde concurrirán los 55 distritos de la Provincia de Buenos Aires que integran el programa”, expresó la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso.

