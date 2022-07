Desde el gobierno de Escobar, ayudan a los vecinos y vecinas a mantener el subsidio de luz y gas

El objetivo es que ningún vecino o vecina pierda el subsidio por no realizar el trámite por falta de conectividad o por desconocimiento.

La Subsecretaría de Acceso a Derechos y Gestión de Conflictos comenzó un operativo destinado a asesorar a quienes tengan dificultades para completar el formulario online de Presidencia de la Nación, paso necesario para no perder los subsidios de luz y gas.