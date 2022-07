Espeluznante aparición de un “bebé ángel” fue filmada en un cementerio municipal

“Hola soy médium. Yo veo que tiene aura, eso me confunde un poco. Suelo ir a elevar almas, nunca vi una con aura, me dirías dónde es?” preguntó magdalenazurita7.

A este comentario, la autora del video respondió que el supuesto niño “busca a su familia… pero todavía no hay nadie (como algún cura o médium) que pueda hacerle entender que ya pasaron muchos años”.

Por otra parte, usuarios como greis.greichu4, manifestaron: “Su alma no está en paz… hay papás que no los dejan ir”. “Pobre angelito, debe estar perdido, resale para que se vaya y llegue a la luz”, agregó jacquelines259.

Los 59 segundos de tensión obtuvieron más de un millón de visualizaciones, superando los 36.300 me gusta y los 1500 comentarios de toda índole. Los más escépticos consideraron que podría tratarse de “una estatua”.

“Es un ángel, chicos, es un bebé que nos aparece a nosotros. Esperen, créanme que a mí también me da un poquito de miedo, eh ¡Ojo!”, cerró diciendo.

“Lo prometido es deuda les voy a mostrar lo que les dije que aparece, tenemos un niño que aparece acá, para aquellos que me preguntan si vi algo paranormal, bueno a veces aparece, a veces no, y hoy parece que la lluvia lo sacó”, comentó.