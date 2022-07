El Municipio de Pilar recupera definitivamente el Instituto Pellegrini

La historia del destino educativo del predio se remonta a más de un siglo, cuando en 1911 se donó el Colegio Carlos Pellegrini de Pilar al Estado nacional. Luego, en 1999 se lo declaró por ordenanza Monumento Histórico Municipal. En 2009 se oficializó el desarrollo allí de un polo educativo, mediante un convenio con la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. Si bien la gestión del ex intendente Ducoté renovó el convenio en 2018, intentó darle un destino diferente, el de un complejo habitacional y universitario de índole privada, en el que también se radicarían clubes privados, todo en perjuicio del patrimonio público.

El convenio firmado hoy refleja el plan presentado por el Municipio ante la AABE para crear un Multiespacio Educativo de Ciencia y Tecnología, donde se instale el Ciclo Básico Común de la UBA, otras universidades públicas y un predio dedicado a la investigación y desarrollo tecnológico de Pilar y la zona. De esta forma quedan totalmente desterrados los intentos de la gestión del ex Presidente Mauricio Macri y del ex Intendente, Nicolás Ducoté, de privatizar el Pellegrini. Intentos que, en 2018, se vieron frustrados por la defensa que los pilarenses hicieron del predio, y que logró evitar que se concrete un negocio inmobiliario que solo beneficiaría a un reducido grupo privado.