Noe Correa inauguró la nueva estación Grand Bourg del Belgrano Norte junto a funcionarios nacionales

Asimismo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia señaló: “Esta es mi casa, acá me crié. Estamos acá sin especular para ganar un voto. El único objetivo es que la gente pueda vivir mejor”. “Es el tren el que nos conecta, nos lleva a trabajar, a estudiar, a pasear, es encuentro, por eso ponemos el corazón todos los días para tratar de mejorar las cosas”, concluyó.

“Hay un gobierno nacional que se encargó de culminar algo que habían prometido otros. Recordemos que acá vinieron -la ex ministra de Seguridad- Patricia Bullrich y -el ex ministro de Transporte- Guillermo Dietrich a decir que iban a estar antes de fin de 2019”, sostuvo. “Le mintieron a la gente y defraudaron el sueño de miles de personas de Grand Bourg”, agregó.

Por su parte, el ministro Leo Nardini expresó que “para el comerciante fueron años de desesperanza por el hecho que el flujo de gente no pase por el centro comercial”. “Les brinda una esperanza más por la situación en la que estamos, por eso uno es agradecido”, agregó.