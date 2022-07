Gran cantidad de vecinos y turistas visitaron “Mercadito al río”, en Tigre

“Es muy importante que no bajemos los brazos, los emprendedores nos desmostaron en Mercadito al Río de lo que somos capaces si no nos resignamos, el esfuerzo y el trabajo son el camino que tenemos para salir adelante, el potencial emprendedor de Tigre es una muestra de que podemos estar mucho mejor”, remarcó el presidente del Concejo Deliberante, Segundo Cernadas.

