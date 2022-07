El Municipio de Tigre acompañó el operativo del programa nacional “El Estado en tu barrio” en Rincón de Milberg

Yanina Boletti, del stand del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, señaló: “Venimos participando de estos operativos que se realizan en distintos municipios. Acercamos al distrito el programa Acompañar que contiene en situaciones de violencia de género, trabajando también de forma conjunta con el área de Género del Municipio. Además, estamos acercando el programa Tramando Derechos, que consiste en una serie de talleres donde se trabaja con personas de la comunidad y referentes territoriales, en temas como salud sexual reproductiva y no reproductiva; gestión menstrual; derecho de familia; derecho a alimentación; y acceso a la Justicia”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com