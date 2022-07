Mariel Fernández inauguró el nuevo Predio Ferial Municipal

“Me siento espectacular en el nuevo predio, me está yendo bien y se vende bien. En líneas generales estamos diez veces mejor de lo que estábamos. Tenemos techo, que mucha gente allá no tenía”, señaló Paola, una de las trabajadoras del lugar.

“Conversamos con las y los distintos feriantes y me expresaban la felicidad y la tranquilidad de poder trabajar en este lugar, una felicidad que compartimos”, expresó la jefa comunal, y agregó: “Invitamos a todas las familias de Moreno a visitar este lugar porque realmente es una linda propuesta y un gran paseo para toda la familia con precios populares”.