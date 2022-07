Este fin de semana, unas 20 mil personas ya pasaron por el “Parque de invierno” de Hurlingham

Y para no perder la buena y sana práctica deportiva, en el espacio recreativo, hay torneos de Básquet, Fútbol y Fútbol-Tenis y Voley. Todo lo que sucede en el parque es relatado y acompañado por la radio abierta.

El plato fuerte fueron sin duda los dos shows de “Pim pau”, un reconocido trío infantil que agota fechas en el Centro Cultural Konex y el Teatro Metropolitan de Capital, cuyas entradas no suelen bajar de los 2 mil pesos. Esta suerte de “Les luthiers” para niños, hizo reír y bailar a grandes y chicos este domingo en el estadio municipal. Incluso, se pudo ver al mismo intendente disfrutar en familia junto con todos los vecinos. En momentos complicados para el bolsillo, una propuesta así totalmente gratis es un alivio a las economías familiares.