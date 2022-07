Vacaciones de invierno: Escopark fue visitado por más de veinte mil vecinos y vecinas

Instalado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, Escopark funciona de lunes a lunes de 11 a 18 horas y entre sus atracciones incluye juegos inflables, la Feria Medieval, talleres culturales y de Circo, charlas sobre sostenibilidad, maquillaje artístico, food trucks, animales de la Granja Educativa Don Benito y shows musicales todos los días. La entrada es libre y gratuita, solo hay que llevar un alimento no perecedero para contribuir con el programa “Escobar hambre cero”.

“Desde el comienzo de nuestra gestión, tenemos la certeza de que la cultura es un derecho. Por eso promovemos este tipo de actividades para que toda la familia disfrute en forma gratuita. Vamos a seguir trabajando para que cada vez sean más las y los vecinos que puedan divertirse y pasarla bien en nuestro municipio. Este 2022, no solo es el año con más obras en la historia del distrito, sino que también consolidamos a Escobar como el gran faro cultural de toda la región”, aseguró Sujarchuk.