ANSES paga $45.540 a un grupo de mujeres durante 6 meses: Quiénes pueden acceder y cómo registrarse

El ingreso no será mediante inscripción, sino a través de la evaluación del riesgo por situación de violencia por motivos de género realizado por cualquiera de las Unidades de Ingreso, Acompañamiento y Seguimiento local o provincial.

Tampoco podrán ser beneficiarios o beneficiarias de Acompañar quienes cobren jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016; y Prestación por desempleo.

Y es incompatible con ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos; subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional.