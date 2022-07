Di Castelnuovo: “La gente nos pide que dejemos de hablar de política y nos ocupemos de sus problemas”

En otro orden, desde lo político, la creación de un monobloque referenciado en Patricia Bullrich no afectará al trabajo legislativo, dijo: “venimos trabajando de manera organizada desde que asumimos”, sin embargo, criticó la decisión de la concejal Silvia Valdevenito de romper el bloque: “lo que nos pide hoy la gente es que mantengamos la unidad, que ofrezcamos una alternativa confiable y con propuestas, y que dejemos de hablar de la política y nos ocupemos de los problemas acuciantes”.

“La inseguridad como tema sigue están ahí, ahora después de la economía, y eso es porque la vida parece no valer nada en el conurbano”, exclamó di Castelnuovo, y comentó que en cuanto a la situación en Ituzaingó que, desde el espacio que encabeza, insisten en el pedido de más cámaras y mejor iluminación, y destacó que a través del Concejo Deliberante “le dimos herramientas al intendente para cerrar calles para proteger zonas de ingresos y egresos al distrito”.

“Vivo con mucha preocupación la situación económica del país, con una inflación insostenible”, sobre la que puso en duda los índices que expone mensualmente el INDEC, en especial en los consumos de la clase media. “El vecino se preocupa, también el comerciante, el emprendedor, porque es imposible planificar, porque los distribuidores no pueden reponer lo que venden”, señaló el hombre del Pro.