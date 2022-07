La Ley de Alquileres, en la agenda de Diputados

“En un proceso inflacionario como el que estamos, en una crisis como la que tenemos y con la pérdida del poder adquisitivo, decir que el alquiler vuelva a insumir un porcentaje cada vez mayor del nivel salarial, de los ingresos familiares, es algo que no vamos a compartir”, finalizó.

En ese sentido consideró: “Es muy difícil encontrar un punto de equilibrio. Claramente la Ley 27.551 no fue ese punto de equilibrio y por eso es necesario modificarla”.

En declaraciones con el canal oficial de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, del bloque Pro, indicó que “hay que partir de la base de que la regulación del tema de los alquileres es posiblemente una de las regulaciones más difíciles, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero”. Y explicó que esto ocurre porque “en la medida que uno quiere proteger a los locatarios, termina logrando un efecto contrario y es que los propietarios retiren las viviendas del alquiler. Y en la medida que quiere proteger a los propietarios, lo que consigue es que los locatarios tengan cada vez más dificultades para acceder al alquiler”.