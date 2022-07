Valenzuela y un gesto inédito al empleo: Las habilitaciones de industria y comercio serán gratuitas en Tres de Febrero

Así, el proceso de abrir un nuevo emprendimiento industrial o comercial será más fácil, rápido y gratuito. “Con esta iniciativa apostamos por un estado eficiente que incentiva a los ciudadanos a cumplir sus sueños”, destacó Valenzuela. Por otro lado, el mandatario resaltó que no se eximirá del trámite a los nuevos locales, sino que directamente se eliminará el gravamen. “A valores de hoy, una empresa puede llegar a pagar 1 millón, 2 o hasta 6 millones de pesos por su habilitación comercial. Creo que, en el contexto económico en el que estamos, el Estado tiene que ayudar eliminando tasas para que sea más fácil abrir un negocio y trabajar”, ejemplificó.

“Al que abre, no sólo no le vamos a cobrar, sino que le vamos a decir gracias”, dice Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para reducir tasas y simplificar la ordenanza Fiscal e Impositiva actual en función del desarrollo productivo y comercial que permita generar más puestos de trabajo. Entre los puntos más importantes se encuentra que las habilitaciones sean gratuitas para todos los comercios, industrias, pymes y emprendedores, de cualquier rubro o tamaño, una decisión que busca mejorar las condiciones que favorezcan la generación de empleo.