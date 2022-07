Tigre espera un aluvión de turistas para estas vacaciones de invierno

La oferta cultural se extenderá desde el domingo 17 de julio hasta el 31 inclusive con más de 35 funciones que ofrecerán espectáculos infantiles, tanto en plazas y espacios de la comunidad de todos los barrios como en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez. Algunas de las propuestas serán, “Héroes vs. villanos”; “Sin julepe”; “Que trío este dúo”; “El equilibrista desequilibrado”; “Los pichiculundios”; “Juguetes al rescate”; “Los secretos de guerra”; “Los melli”; “Mr. Klo Deluxe”; “Roblox 2”: “Ya sé cómo lo hizo”; “Animals and kids”; “Una familia monstruosa”; “La sirenita”; y “Las travesuras de Lola y sus amigos”, entre otras.

