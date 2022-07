San Fernando atiende las infecciones respiratorias de la temporada invernal en sus centros de salud

“La pandemia por coronavirus enseñó algunas cosas que deben seguir vigentes, comunes a todas las enfermedades respiratorias, la ventilación de los ambientes, en particular donde hay conglomerado de personas; el lavado de manos; y fundamentalmente el barbijo que deberá usar toda persona con síntomas respiratorios o como prevención ante la presencia de otras personas con síntomas. En síntesis, ventilación, lavado de manos y uso de barbijo”, detalló Guillermo Brambila.

Y el funcionario continuó: “En relación a los niños, es importante destacar que la lactancia materna juega un rol importantísimo en cuanto a la prevención y mejor evolución de la bronquiolitis. Y hay que estar atentos en los menores de 1 a 2 años cuando tienen síntomas que son fundamentalmente agitación, tos persistente y el hundimiento de las costillas, llamado tiraje intercostal o subcostal, junto con decaimiento y no aceptar el alimento; debe consultarse en los Centros referidos”.

“En los niños, fundamentalmente nos preocupa la bronquiolitis, una enfermedad viral que aún no tiene prevención por vacunas, debiéndose estar atento para control y tratamiento precoz. Estas enfermedades respiratorias se previenen a través de vacunas, especialmente gripe, neumonía y coronavirus. El Municipio dispone de 7 centros de salud e instituciones sanitarias dispuestas para la atención y el abordaje de las mismas, en particular en el tratamiento de la bronquiolitis en los bebés”, explicó el funcionario.