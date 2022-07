Hasta agosto, los trenes del Mitre no llegarán a Retiro: Enterate por qué

⚠️Entre el 16 y el 31 de julio los trenes de la #LíneaMitre no arribarán a la estación Retiro debido a las obras del nuevo ingreso.🚊

Desde este sábado 16 de julio hasta el domingo 31, los servicios del ferrocarril Mitre no arribarán a la estación Retiro por obras del nuevo ingreso de trenes. Esta mañana, autoridades de Trenes Argentinos dieron un detalle de las obras que tienen un carácter de históricas y estratégicas.

