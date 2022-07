Circulaban sin casco y con una moto robada en San Miguel: Quedaron detenidos

Al lograr detenerlos, desde el Centro de Monitoreo se ingresaron los datos de la patente de la moto en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, donde aparecieron dos pedidos de secuestros activos para ese dominio, uno cargado por una comisaría de Malvinas Argentinas y otro por una de José C. Paz.

