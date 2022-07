La Provincia licitó la construcción de un puente para Ituzaingó y Moreno

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, expresó: “Este nuevo puente implica crecimiento y desarrollo. Estamos contentos porque gracias al gobierno de la Provincia y al Ministerio de Infraestructura estamos desarrollando obra pública que no solo mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas sino que genera trabajo para hombres y mujeres”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com