Las nuevas ambulancias del SAME porteño están preparadas con elementos de última generación. Incluyen sistema antivuelco y antipatinaje y pintura nanotecnológica con capacidad de desinfección en sólo 10 minutos.

El SAME tiene como misión brindar la respuesta médica adecuada a las necesidades de la población frente a emergencias y/o urgencias médicas prehospitalarias individuales o colectivas.

Al finalizar la recorrida, el ministro Macri expresó: “El SAME es un sistema que nos llena de orgullo, es reconocido en el mundo y que tiene la capacidad de responder a grandes catástrofes y pedidos individuales con un nivel de excelencia notable. Constantemente siguen innovando, e implementando nuevas estrategias, como el caso de los médicos en motos que en una ciudad como la nuestra, marcan una diferencia en la respuesta”.

Durante la recorrida por la sede central del SAME, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, y al director del SAME, Alberto Crescenti, conversaron con los trabajadores, que le mostraron las ambulancias y el funcionamiento. Además, supervisaron el funcionamiento del sistema de emergencias y el sistema de telemedicina con los médicos.

SAME porteño: Nuevas ambulancias, motos equipadas y respuesta ante la emergencia