Mariel Fernández participó de la presentación del programa Salud Digital Bonaerense

“Hemos hecho una inversión muy grande para impulsar un cambio de raíz, que implica no solo digitalizar sino modificar costumbres y conductas muy arraigadas”, manifestó Kicillof, y añadió: “Requiere un inmenso esfuerzo y un desafío en materia de capacitación, pero con el compromiso de todos vamos a marcar un antes y un después en la utilización y distribución de recursos del sistema de salud”.

En ese sentido, el gobernador señaló que “hoy no estamos anunciando algo que vamos a hacer, sino que estamos dando un paso más en algo que ya es una realidad en la provincia de Buenos Aires”. “Hemos integrado nuestro sistema de salud, que ya cuenta con esquemas únicos de derivación y de historias clínicas, trabajando de forma coordinada con todos los subsistemas”, subrayó.

Desde el Hospital Zonal Especializado en Crónicos “El Dique” de Ensenada, Kicillof destacó: “La pandemia ha puesto de manifiesto muchas de las falencias estructurales que se habían naturalizado en nuestra Provincia, y una de ellas fue la desigualdad en el acceso a la salud”. “Frente a quienes daban por hecho que no había nada que hacer por quienes estaban excluidos, nuestra respuesta sanitaria apuntó a la justicia social y fue universal y gratuita”, aseguró.