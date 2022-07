El gobierno municipal realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes de Tigre

Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Volkswagen, Patricio Sesti, afirmó: “Es un programa del que venimos participando desde su inicio; y nos gusta ser parte de esto. La idea es seguir trabajando de forma conjunta porque uno ve las caras de los chicos y es muy gratificante. La empresa es parte de la comunidad, y si no nos ayudamos entre todos esto no funcionaría, por eso vamos a seguir adelante”.

