Malena Galmarini habilita una nueva red para llevar el agua potable a 10 mil 700 habitantes de Benavídez, Tigre

“El año pasado terminamos 33 obras, este año vamos a terminar 34 y para el año que viene tenemos más de 30 planificadas. Seguimos proyectando. Nuestro objetivo es cumplir con los ODS y llegar antes del 2030 con el 100 por ciento de cobertura en toda el área de concesión. La empresa tiene una planificación muy sólida. Nosotros lo que hicimos fue adelantar obras que estaban planificadas para dentro de 10 o 15 años, y ahora estamos planificando aquellas obras que todavía, con la población y distribución demográfica que tenemos, quizás hoy no son importantes pero sí lo serán en 20 o 30 años”, completó Malena Galmarini.

La presidenta de AySA recorrió el barrio y conversó con las y los beneficiarios, quienes le compartieron su alegría por la llegada del agua potable al barrio. “Me arreglaba con bombeador, pero siempre fue un problema. Si no era el motor, era el cuero o la polea. Ahora gracias a Dios vamos a evitar todo eso. Estoy contento con este avance. Este sector del barrio, en menos de un año, avanzó un montón”, expresó un vecino de Virgen del Talar; a lo que otro vecino beneficiado agregó: “Estamos esperándolo desde que mis abuelos vivían acá en el año 79. Es buenísimo que haya llegado la red de agua al barrio. Nos manejábamos con bidones porque el agua era intomable, y eso va a cambiar de ahora en adelante”.

“Mucha emoción estar de nuevo en mi Tigre querido habilitando una red de agua para más de 10 mil vecinas y vecinos, que van a tener agua potable, agua segura, agua de red. Esto significa que no van a tener que comprar más agua en bidones y que van a contar en sus casas con la posibilidad de preparar sus alimentos de manera segura. Recién charlamos con Olga, Antonio y Leonardo y vemos sus caras de felicidad de un sueño cumplido. De esta manera cuidamos la salud de nuestras vecinas y vecinos, el medio ambiente y el planeta que tenemos”, celebró Galmarini.