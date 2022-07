Una embarazada volvía del médico y fue asaltada en la calle: Le robaron hasta la ecografía

El muchacho intenta huir, pero la joven no pudo hacerlo y es rodeada por los delincuentes, quienes amenazan a su pareja para que no se acerque. Luego de eso se suben al vehículo y escapan.

El hecho ocurrió en la calle Kiernan, en Villa Tesei, y quedó registrado por imágenes de una cámara de seguridad particular. Allí puede verse como una camioneta estaciona y espera a la pareja. En ese momento, 3 ladrones atacan a los jóvenes.