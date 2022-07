Julio Zamora destacó la labor social y comunitaria de decenas de mujeres de Rincón de Milberg

Y concluyó: “La comunidad de Tigre me dio un mandato para trabajar y romperme el alma. Eso es lo que voy a seguir haciendo para transformar esta ciudad. Estas reuniones están hechas para escuchar las necesidades y articular para solucionarlas”.

En el Polideportivo de la Tercera Edad, el jefe comunal encabezó un encuentro junto a vecinas referentes de la localidad y señaló: “La comunidad de Tigre me dio un mandato para trabajar y romperme el alma. Eso es lo que voy a seguir haciendo para transformar esta ciudad”.