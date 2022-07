El gobierno municipal entregó equipamiento de cocina a 30 escuelas públicas de Escobar

El intendente interino, Beto Ramil, entregó 45 equipamientos de cocina para 30 jardines de infantes, colegios primarios y secundarios del distrito, que beneficiarán a más de 10 mil alumnos y alumnas, directivos, docentes y auxiliares de esos establecimientos educativos.

El acto, realizado en la Escuela Técnica 1 de Belén de Escobar, contó con la presencia del subsecretario de Educación, Daniel Ciaccia; y la presidenta del Consejo Escolar, Pamela Pavón, y se repartieron heladeras, cocinas tradicionales e industriales, calefones, multiprocesadoras y balanzas por un monto total de 4 millones de pesos.

“Quiero destacar el trabajo que han hecho las y los directivos, los y las docentes, el personal no docente y los voluntarios y voluntarias, en los peores momentos de pandemia donde hubo que reconvertir el Servicio Alimentario Escolar, porque el hambre no entendía de aislamiento. No dudaron en poner el corazón y el cuerpo a disposición de los vecinos y vecinas. Desde el comienzo de la gestión de Ariel Sujarchuk se viene invirtiendo en educación, incluso cuando el signo político de la Provincia no era el mismo que el nuestro, nos sentamos a escuchar cuáles eran las necesidades de la comunidad educativa”, expresó Beto Ramil.

El equipamiento entregado complementa el Servicio Alimentario Escolar de la provincia de Buenos Aires, cuya implementación está a cargo del Municipio, que se desarrolla a través de la entrega diaria de los alimentos para el almuerzo, desayuno y merienda en los comedores de todas las escuelas de gestión pública del distrito.