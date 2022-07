Noe Correa y Leo Nardini inauguraron 10 cuadras de pavimento que conectan a Tierras Altas y Grand Bourg

“Antes de la obra, los días de lluvia en este barrio eran muy difíciles. Me contaban algunos vecinos que se ponían bolsas de nailon para poder salir de sus casas” agregó la jefa comunal, que luego expresó: “Saber que eso hoy quedó en el pasado, gracias a la obra pública que venimos trabajando junto a Leo, nos pone muy contentos”.

Noe Correa, dijo: “Estamos junto a los vecinos y vecinas de Tierras Altas y de Grand Bourg, festejando, porque no es un pavimento más, es conectividad y también es una mejora para la calidad de vida de las familias”.