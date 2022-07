Avanza la obra de las nuevas guardias del Hospital Larcade

San Miguel no cuenta con ningún hospital provincial y es uno de los pocos distritos del conurbano que tiene 3 hospitales municipales, además de 19 centros de salud ubicados en distintos barrios. Esto muestra la prioridad absoluta que le otorga el Municipio al área de Salud, pensando en el cuidado de todos los vecinos del distrito.

