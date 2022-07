La Policía Federal recuperó una pieza arqueológica naval en una vivienda de San Isidro

Cabe destacar que el bien en cuestión presentaba una corrosión semejante al que exhiben los objetos de hierro fundido que han permanecido largo tiempo expuestos a la intemperie o han sido extraídos de ambientes subacuáticos y que no fueron sometidos a tratamientos de conservación.

Posteriormente se realizó una consulta con personal especializado del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Los mismos señalaron que el cañón forma parte del Patrimonio Arqueológico Subacuático, que posee un gran valor científico y por lo tanto no se debería comercializar, ni estar en manos de particulares debido a que forma parte del Estado argentino.