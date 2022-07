Macarena Posse visitó con alumnos de escuelas técnicas la obra del aliviador Alto Perú

“Que vengan alumnos de escuelas técnicas a recorrer estas obras y que las tomen como ejemplos para sus planes de estudio no solo nos llena de orgullo sino que nos marca el rumbo a seguir, planificar y gestionar para que nuestros jóvenes también sean parte de la ciudad que queremos. Vamos a repetir la experiencia con otras escuelas del partido”, expresó Macarena Posse.

This site is protected by wp-copyrightpro.com