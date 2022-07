El Concejo Deliberante declaró ciudadano ilustre de Tigre a Miguel Saravia

Antes de la entrega del galardón la presidente del bloque Juntos y vecina de General Pacheco, Ana María Fernández Costa, realizó una reseña de la vida de Miguel Ángel Saravia, destacándolo como un actor importante no solo de la cultura sino de la comunidad y las instituciones de Pacheco. También destacó su calidad humana y los valores que se enseñan en el instituto de danzas que representa un orgullo para todos los vecinos de Tigre. “Todas estas acciones, su enorme aporte a la cultura y difusión a las tradiciones lo hacen merecedor de este premio”, concluyó.

